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В Госдуме назвали главу Евросовета «пропагандистом войны»

Депутат Шеремет назвал главу Евросовета Мишеля «пропагандистом войны»

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал главу Европейского совета Шарля Мишеля, призвавшего продолжать поставки оружия Украине, «пропагандистом войны». Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Мишель, выступая в Европарламенте, призвал конгресс США разблокировать $60 млрд помощи Украине, а также заявил об украинской принадлежности Луганска и Крыма.

По мнению Шеремета, глава Евросовета внешне и своей экспрессией похож на рейхсмаршала фашистской Германии Германа Геринга.

«Но этот пропагандист войны и нацизма (Мишель) значительно его (Геринга) обошел в своем безумстве и стремлении утопить весь мир в крови. Ведь даже нацист Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную ими войну с Россией», — высказал своей мнение российский парламентарий.

Шеремет добавил, что агрессивные высказывания Мишеля в адрес России вызывают изумление, поскольку она является наследницей «великой победы над фашизмом», имеет в своем арсенале самое разрушительное оружие возмездия в мире «и будет явно не по зубам любому агрессору».

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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