Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что запрос на экстрадицию в Россию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки) для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР передан канадским властям. Об этом посол сообщил в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, запрос на выдачу России приспешника нацистов уже передан в компетентные органы Канады.

Степанов отметил, российский запрос в отношении Гунько представляет собой целый пакет документов.

Ранее посольство России в Оттаве заявило, что офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году.

Во время посещения парламента Канады президентом Украины Владимиром Зеленским в конце сентября 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку) пригласили на заседание, представив его как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Его приветствовали овацией. Однако скандал разразился, когда стало известно, что Гунько (Хунка) служил в «Галичине».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».