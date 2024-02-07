Блокировка региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) на видеохостинге YouTube говорит об «очередной попытке подавления инакомыслия в Соединенных Штатах». Так посольство России в Вашингтоне прокомментировало решение видеохостинга.

Российские дипломаты отметили, что это не первый случай, когда медиаплатформа злоупотребляет своим монопольным положением. Они считают, что такие действия являются попыткой подавить свободу слова. В этом контексте они привели высказывание журналиста Такера Карлсона о тотальной цензуре в современных США. Они указали, что не было предоставлено никаких объяснений относительно блокировки.

Посольство пришло к выводу, что призывать к разуму представителей полностью контролируемых госструктурами США компаний бесполезно. Они рассматривают их как прислужников русофобского местного правящего класса.

ВГТРК ранее сообщила о блокировке доступа как минимум 19 каналам региональных филиалов на YouTube. Пока известно о блокировке каналов из разных регионов России, включая Адыгею, Алтай, Астраханскую, Белгородскую, Мурманскую, Брянскую, Псковскую, Ростовскую, Вологодскую, Саратовскую, Томскую, Тюменскую области, Забайкальский край, Карелию, Марий-Эл, Пермский край, Санкт-Петербург, Удмуртию и Якутию.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.