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Палата представителей конгресса США проголосовала против импичмента главы МВБ

Палата представителей выступила против импичмента главы МВБ США Майоркаса

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Cristobal Herrera-Ulashkevich/Global Look Press

Нижняя палата конгресса США не поддержала вынесение импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, сообщает РИА Новости.

Согласно итогам голосования в палате представителей, лишь 214 конгрессменов выступили за импичмент Майоркасу. Против проголосовали 216 парламентариев.

Глава МВБ мог стать первым почти за полтора века федеральным министром, который был бы отстранен от должности в результате импичмента. Последний раз импичмент объявлялся в 1876 году, когда недоверие было вынесено военному министру Уильяму Белкнапу.

Импичмент Майоркасу был практически обречен на неудачу, так как для его объявления требовалось согласования с сенатом, контролируемым Демократической партией.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил пользователям принадлежащей ему социальной сети X проголосовать за или против импичмента главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса, которого обвинили в преднамеренном нарушении закона и значительном росте нелегальной иммиграции.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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