Послы США предупредили об ударе по репутации Вашингтона из-за голосования по Украине

Послы США в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона обратились к американским законодателям с письмом, в котором потребовали от конгресса принятия законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном же случае пострадает доверие Вашингтону со стороны стратегических партнеров. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

По мнению послов, доверие к приверженности США коллективной безопасности и сдерживанию сейчас «висит на волоске». Поэтому рассматриваемые сейчас решения, считают американские дипломаты, будут иметь долгосрочные последствия. Власти других государств следят за происходящими процессами и они хотят видеть, что, когда дела обстоят плохо, США будут находиться рядом с их союзниками и партнерами».

Послы отметили, что ранее никто из них не подписывал подобных писем. Дипломаты подчеркнули, что из-за серьезности нынешнего исторического момента необходимо заявить о своей прямой и честной оценке ситуации.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.