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В Запорожской области заявили об отсутствии надежд в отношении визита Гросси

Балицкий признался, что не возлагает надежды на визит Гросси на Запорожскую АЭС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не возлагает «никаких надежд» на готовящийся визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на местную атомную электростанцию (АЭС). Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам политика, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжат обстреливать инфраструктурный объект вне зависимости от поездки главы международного агентства. Также руководитель региона подчеркнул, что в настоящее время «все европейские структуры» находятся под контролем спонсоров из США и Великобритании.

«Мы же никаких надежд на его (Гросси. — «Газета.Ru») визит, как и на визиты других европейцев, не возлагаем, и ничего ровным счетом не изменится», — написал Балицкий.

До этого представители МАГАТЭ анонсировали визит генерального директора агентства на Запорожскую АЭС, целью которого является содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии. Ожидается, что Гросси прибудет на объект 7 февраля.

Ранее в Кремле оценили возможность встречи Путина с главой МАГАТЭ.

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