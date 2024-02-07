Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Появилась информация, что ЕС внесет в новые санкционные списки офицеров РФ и РБ

EUobserver: в пакет санкций ЕС включат десятки российских и белорусских офицеров

close
100%
Shutterstock

Новый тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России включит в себя несколько десятков белорусских и российских офицеров. Об этом написало издание EUobserver со ссылкой на анонимных дипломатов Евросоюза.

Согласно сообщению издания, «несколько десятков» белорусских и российских военных офицеров будут внесены в черный список. Также отмечается, что в санкционные списки планируют включить несколько фирм из-за предполагаемой помощи Москве в получении компонентов для вооружений.

Предложения Еврокомиссии по новым санкциям против РФ не предусматривают новых эмбарго на российские металлы, сжиженный природный газ или компании ядерного сектора, так как необходимо как можно скорее принять новый пакет санкций.

Чехия предлагала ограничить перемещения дипломатов РФ в стране их аккредитации в рамках новых санкций, однако другие страны, включая Австрию, Францию и Германию, выступили против этого предложения. По мнению источников, эти государства считают, что такая мера будет трудно выполнимой.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами