Появилась информация, что ЕС внесет в новые санкционные списки офицеров РФ и РБ

Новый тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России включит в себя несколько десятков белорусских и российских офицеров. Об этом написало издание EUobserver со ссылкой на анонимных дипломатов Евросоюза.

Согласно сообщению издания, «несколько десятков» белорусских и российских военных офицеров будут внесены в черный список. Также отмечается, что в санкционные списки планируют включить несколько фирм из-за предполагаемой помощи Москве в получении компонентов для вооружений.

Предложения Еврокомиссии по новым санкциям против РФ не предусматривают новых эмбарго на российские металлы, сжиженный природный газ или компании ядерного сектора, так как необходимо как можно скорее принять новый пакет санкций.

Чехия предлагала ограничить перемещения дипломатов РФ в стране их аккредитации в рамках новых санкций, однако другие страны, включая Австрию, Францию и Германию, выступили против этого предложения. По мнению источников, эти государства считают, что такая мера будет трудно выполнимой.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.