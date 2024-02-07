Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на «Северных потоках»

В Германии наблюдается «политический и экономический хаос» после взрывов на газопроводах «Северный поток», пишет американский журналист Сеймур Херш. В своем расследовании он отметил, что Вашингтон опасался, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжит получать газ от России для улучшения экономического положения страны, однако «такому не дали бы случиться».

По словам журналиста в статье на онлайн-платформе Substack, с момента взрывов «Германия находится в состоянии экономического и политического хаоса».

Херш также отметил, что ни один высокопоставленный немецкий чиновник не предпринял значительных шагов для выяснения идентичности тех, кто стоит за терактом. По его данным, проведенное расследование, поддержанное некоторыми немецкими депутатами, не было обнародовано из соображений безопасности.

Швеция намерена прекратить расследование диверсии на «Северных потоках», сообщили немецкие СМИ. По данным газеты Die Zeit, шведские власти «не смогли найти конкретных подозреваемых». При этом Стокгольм может передать вещественные доказательства коллегам из Германии, которые не намерены останавливать расследование — особенно германским правоохранительным органам интересны поврежденные детали газопровода, поднятые со дна Балтики.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».