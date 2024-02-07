Небензя назвал неслучайными цель и время обстрела Лисичанска

Время и цель обстрела Лисичанска со стороны украинских войск были выбраны неслучайно. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, предает ТАСС.

Дипломат принял участие в заседании Совета Безопасности международной организации, которое было организовано по инициативе российской стороны. В ходе встречи он обратил внимание, что город расположен недалеко от линии соприкосновения и регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, по словам Небензи, в Лисичанске довольно мало мест отдыха.

«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. <...> Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске», — сказал представитель РФ.

3 февраля украинские солдаты нанесли удар по зданию пекарни в городе Лисичанске, который расположен в Луганской народной республике (ЛНР). В результате строение оказалось полностью разрушено.

В Следственном комитете РФ предположили, что для атаки бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом обстрел произошел в выходной день, когда в пекарне находились десятки человек. По последним данным, 27 взрослых и одного ребенка спасти не удалось.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал атаку на Лисичанск.