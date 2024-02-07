ХАМАС подтвердил, что передал Катару и Египту ответ по рамочному соглашению с Израилем

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало Катару и Египту ответ по поводу рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Об этом со ссылкой на официальное заявление ХАМАС сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что движение некоторое время назад передало ответ по рамочному соглашению в Катар и Египет. Это произошло после того, как были завершены консультации на уровне руководства движения, а также с другими силами палестинского сопротивления.

ХАМАС заявил, что позитивно отнесся к проекту соглашения. При этом в движении отметили, что ценят роль «братьев» в арабских странах, стремящихся остановить агрессию против палестинцев.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал продолжительную паузу в боевых действиях оптимальным решением для сектора Газа, при этом не упомянув о постоянном прекращении огня.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.