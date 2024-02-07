Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ХАМАС подтвердил, что передал Катару и Египту ответ по рамочному соглашению с Израилем

ХАМАС подтвердил передачу ответа по соглашению с Израилем Катару и Египту

close
100%
Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало Катару и Египту ответ по поводу рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Об этом со ссылкой на официальное заявление ХАМАС сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что движение некоторое время назад передало ответ по рамочному соглашению в Катар и Египет. Это произошло после того, как были завершены консультации на уровне руководства движения, а также с другими силами палестинского сопротивления.

ХАМАС заявил, что позитивно отнесся к проекту соглашения. При этом в движении отметили, что ценят роль «братьев» в арабских странах, стремящихся остановить агрессию против палестинцев.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал продолжительную паузу в боевых действиях оптимальным решением для сектора Газа, при этом не упомянув о постоянном прекращении огня.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами