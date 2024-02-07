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Журналист Карлсон объяснил, почему хочет взять интервью у Путина

Журналист Карлсон: большинство граждан США не знают о ситуации в РФ и на Украине

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон решил взять интервью у российского президента Владимира Путина, так как жители США ничего не знают о ситуации в РФ и на Украине. Об этом журналист заявил в своем видеообращении, которое опубликовано в его личном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. По словам Карлсона, большинство американских граждан пребывают в неведении о положении дел в зоне конфликта даже спустя два года после начала боевых действий. При этом он подчеркнул, что противостояние Москвы и Киева постепенно «меняет весь мир».

«У них (жителей США. — «Газета.Ru») нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в РФ или через 600 миль отсюда на Украине», — сказал экс-ведущий Fox News.

6 февраля американский журналист опубликовал видеообращение, в котором подтвердил информацию о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Карлсон рассказал, что специально прибыл в Москву ради интервью с главой государства.

Ранее во Франции заявили о панике в Европейском союзе (ЕС) из-за возможного интервью Путина бывшему ведущему Fox News.

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