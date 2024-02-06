В МИД РФ указали послу Израиля на ее неприемлемые оценки политики России

Послу Израиля указали в МИД РФ на ее неприемлемые оценки политики России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин получила ответ от российского МИД после интервью изданию «Коммерсантъ», говорится в сообщении.

«Посол была проинформирована заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля интервью», — говорится в сообщении.

В своем интервью Гальперин заявила, что российские власти, включая президента, неоднократно называли безопасность Израиля частью своих стратегических интересов, однако якобы изменили этому принципу после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Кроме того, Гальперин заявила, что глава МИД России Сергей Лавров принижает значение Холокоста, и сказала, что это событие затронуло только еврейский народ.

Ранее посол Израиля прибыла в МИД РФ.