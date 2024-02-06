Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ указали послу Израиля на ее неприемлемые оценки политики России

МИД России: послу Израиля заявили о неприемлемости ее оценки политики России

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Послу Израиля указали в МИД РФ на ее неприемлемые оценки политики России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин получила ответ от российского МИД после интервью изданию «Коммерсантъ», говорится в сообщении.

«Посол была проинформирована заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля интервью», — говорится в сообщении.

В своем интервью Гальперин заявила, что российские власти, включая президента, неоднократно называли безопасность Израиля частью своих стратегических интересов, однако якобы изменили этому принципу после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Кроме того, Гальперин заявила, что глава МИД России Сергей Лавров принижает значение Холокоста, и сказала, что это событие затронуло только еврейский народ.

Ранее посол Израиля прибыла в МИД РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами