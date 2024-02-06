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Защита Трампа обжалует решение суда об отказе ему в иммунитете

Трамп обжалует решение суда об отказе в иммунитете в деле о штурме Капитолия

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Seth Wenig/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет обжаловать решение апелляционного суда в американском округе Колумбия, который постановил, что политик не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщили в предвыборном штабе Трампа, передает NBC News.

«Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и Конституции», — сказал представитель Трампа Стивен Чунг.

Трампа обвиняют во вмешательстве в избирательные процедуры. Помимо прочих эпизодов, речь идет о штурме Капитолия толпой сторонников действующего на тот момент президента.

6 января 2021 года сторонники Трампа, протестуя против итогов президентских выборов, на которых победил Байден, вошли в здание Капитолия. В итоге пострадали несколько человек, не обошлось без летальных случаев как со стороны митинговавших, так и со стороны полиции. На участников штурма завели дела, а суды выносили им приговоры вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее Трамп заявил, что только «дурак или радикальный левый демократ» проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом для помощи Украине и охраны американской границы.

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