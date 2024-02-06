Лидер АдГ счел, что акции против правого экстремизма инициированы правительством ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что акции протеста против правого экстремизма, которые сейчас проходят по всей Германии, инициировало правительством. Об этом политик заявил в эфире телеканалов RTL и NTV.

«Мы видим, что, конечно, правительство активизирует средства массовой информации», — уточнил Крупалла.

Он отметил, что немцы в определенной степени подстрекаются. Политик выразил обеспокоенность, что люди выходят на улицы «вместе с правительством». Сопредседатель партии не подтвердил снижение рейтинга популярности АдГ. По его словам, уровень поддержки политического объединения, как показывают опросы, по-прежнему «стабильно превышает 20%». Крупалла счел это ценностью, которой «можно гордиться».

В конце января в Германии прошли многотысячные демонстрации. На акцию против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тыс. человек.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.