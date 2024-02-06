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Лидер АдГ счел, что акции против правого экстремизма инициированы правительством ФРГ

Сопредседатель партии Крупалла: правительство ФРГ настраивает немцев против АдГ

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IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что акции протеста против правого экстремизма, которые сейчас проходят по всей Германии, инициировало правительством. Об этом политик заявил в эфире телеканалов RTL и NTV.

«Мы видим, что, конечно, правительство активизирует средства массовой информации», — уточнил Крупалла.

Он отметил, что немцы в определенной степени подстрекаются. Политик выразил обеспокоенность, что люди выходят на улицы «вместе с правительством». Сопредседатель партии не подтвердил снижение рейтинга популярности АдГ. По его словам, уровень поддержки политического объединения, как показывают опросы, по-прежнему «стабильно превышает 20%». Крупалла счел это ценностью, которой «можно гордиться».

В конце января в Германии прошли многотысячные демонстрации. На акцию против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тыс. человек.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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