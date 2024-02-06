В США допустили, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон мог взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Издание со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) заявило, что Карлсон взял интервью у российского лидера. При этом сам Венедиктов в своих соцсетях написал, что журналист «добился желаемого», не уточняя, идет ли речь про интервью.

После этого глава московского бюро The Financial Times Макс Седдон поделился его постом и написал: «Венедиктов говорит, что Такер Карлсон действительно брал интервью у Владимира Путина, находясь в Москве».

6 февраля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейские политики опасаются возможного интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, поскольку оно может разоблачить их ложь.

До этого в Кремле не стали опровергать визит Такера Карлсона в администрацию Путина.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина.