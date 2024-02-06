Посол Израиля провела более часа в здании МИД России

Посол Израиля Симона Гальперин покинула здание министерства иностранных дел России, куда дипломата вызвали из-за ее высказываний. Как уточнило РИА Новости, Гальперин провела в здании МИД больше часа.

Поводом для вызова Гальперин в министерство стало ее недавнее интервью газете «Коммерсантъ», в котором посол негативно высказалась о политике РФ на Ближнем Востоке. Она заявила, что российские власти, включая президента, неоднократно называли безопасность Израиля частью своих стратегических интересов, однако якобы изменили этому принципу после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Кроме того, Гальперин заявила, что глава МИД России Сергей Лавров принижает значение Холокоста, и сказала, что это событие затронуло только еврейский народ.

В МИД РФ назвали высказывания посла искажением исторических реалий и неудачным началом дипломатической миссии: Гальперин вступила в полномочия своей должности в январе 2024 года, сменив на посту Александра Бен-Цви.

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