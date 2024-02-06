Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол Израиля провела более часа в здании МИД России

РИА Новости: посол Израиля Гальперин покинула МИД РФ

Посол Израиля Симона Гальперин покинула здание министерства иностранных дел России, куда дипломата вызвали из-за ее высказываний. Как уточнило РИА Новости, Гальперин провела в здании МИД больше часа.

Поводом для вызова Гальперин в министерство стало ее недавнее интервью газете «Коммерсантъ», в котором посол негативно высказалась о политике РФ на Ближнем Востоке. Она заявила, что российские власти, включая президента, неоднократно называли безопасность Израиля частью своих стратегических интересов, однако якобы изменили этому принципу после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Кроме того, Гальперин заявила, что глава МИД России Сергей Лавров принижает значение Холокоста, и сказала, что это событие затронуло только еврейский народ.

В МИД РФ назвали высказывания посла искажением исторических реалий и неудачным началом дипломатической миссии: Гальперин вступила в полномочия своей должности в январе 2024 года, сменив на посту Александра Бен-Цви.

Ранее посол Израиля рассказала о ВНЖ участников Би-2 в стране.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами