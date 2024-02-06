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В Грузии рассказали о попытках Украины открыть второй фронт против России

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе: Киев хочет открыть второй фронт против РФ

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Global Look Press

Украина хочет открыть в Грузии «второй фронт» против РФ. Об этом сообщил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе, говоря о задержании автомобиля со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Его слова передает РИА Новости.

«Когда кто-то пытается превратить Грузию в мишень для РФ — это тревожный факт. Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники Украины, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть «второй фронт» в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого», — сказал Кобахидзе.

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

Ранее глава СГБ Грузии Бача Мгеладзе допустил теракт в стране после обнаружения взрывчатки.

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