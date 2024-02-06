Политолог назвал обеднение Германии «рукотворной драмой»

Обеднение Германии, о котором недавно заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер, — это «рукотворная драма», в которой виноват канцлер Олаф Шольц, убежден политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Он напомнил, что Германия находится в числе лидеров по предоставлению помощи Украине, заявив, что это тоже сыграло роль в падении экономики страны.

Не так давно – пять лет назад – у Германии был профицит торгового баланса и бюджета в 100 млрд евро, из-за чего она считалась самой благополучной страной в Евросоюзе и первой в мире по экспорту промышленной продукции, напомнил политолог в беседе с телеканалом «360».

«Взять и за несколько лет это погубить — надо было суметь», — добавил он.

Шольца при этом Станкевич назвал «самым неудачным и беспомощным федеральным канцлером за 50 лет истории Германии». По его мнению, страна сегодня напрасно продолжает направлять деньги на внешние цели, не ставя перед собой никаких четких политических задач.

«То есть это такая рукотворная драма, которая постепенно превращается в трагедию. <…> Обездолив в значительной степени свою экономику и нанеся ущерб своему населению, Германия с упорством, достойным лучшего применения, продолжает раздавать бюджет», — считает эксперт.

При этом проблемой является отсутствие четких целей, убежден Станкевич. По его словам, это в том числе касается помощи Украине, которую нарастили два раза, однако не сформулировали при этом задачи.

Напомним, министр финансов Германии Линдер заявил, что из-за неспособности обеспечить экономический рост страна становится беднее и больше не конкурентоспособна.

Ранее Шольц обратился к конгрессу США с просьбой о помощи Украине.