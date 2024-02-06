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В МИД РФ отреагировали на слова ЕК о причастности России к протестам фермеров

Захарова об обвинении РФ в протестах в ЕС: приятно, что мы управляем климатом

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Petrov Sergey/Global Look Press

России приятно, что она управляет всем климатом на планете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Россию и изменение климата в проблемах бастующих в Европе фермеров. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры ЕСовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров». Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала Захарова.

До этого Захарова заявила, что быстрый перевод экономики Европейского союза на военные рельсы несет угрозу безопасности для всего мира.

6 февраля фон дер Ляйен заявила, что «фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений».

3 февраля сообщалось, что в Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза.

Во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

Ранее сообщалось, что немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании в Ганновере.

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