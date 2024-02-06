Путин встретится с председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин 6 февраля встретится с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина на день.

«Президент в Кремле, сегодняшний день пройдет без его участия в крупных публичных мероприятиях. Будет открытая встреча с председателем Верховного суда, на которой будут обсуждаться вопросы развития судебной системы», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у Путина запланированы и другие встречи и совещания на 6 февраля, они будут носит служебный характер.

До этого сообщалось, что Путин на этой неделе проведет заседание госсовета по науке и образованию. Глава государства поздравит ученых с 300-летием Российской академии наук (РАН). Кроме того, президент наметил провести совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ. Также у российского лидера запланированы и международные контакты.

Ранее Путин высказался о развитии новых регионов России.