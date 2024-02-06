Бывший депутат подал иск в Верховный суд на Госдуму

Бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов подал иск в Верховный суд РФ после лишения его депутатских полномочий. Об этом сам Власов сообщил в своем Telegram-канале.

«Зарегистрирован иск в Верховный суд об оспаривании постановления Госдумы о лишении меня полномочий», — написал он.

По его словам, он ожидает, когда назначат дату рассмотрения, и уже подготовил необходимые документы.

Власов также утверждает, что на него началось давление со стороны аппарата Госдумы. Других подробностей он не привел.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение Василия Власова депутатского мандата. Его полномочия считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года. Сам Власов тогда рассказал «Газете.Ru», что будет оспаривать это решение в Верховном суде. Политик также заявил, что ему не раскрыли конкретных причин исключения. О решении однопартийцев Власов узнал «через третьи руки».

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