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Трамп заявил, что число мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк

Трамп: число мигрантов превысит население штата Нью-Йорк к концу срока Байдена

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Mike Blake/Reuters

Количество нелегальных мигрантов может достичь 19 млн и превысить число жителей в штате Нью-Йорк к концу срока действующего президента США Джо Байдена. Об этом в подкасте Дэна Бонджино заявил кандидат в американские президенты Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

«Как я думаю, к тому моменту, как его [Байдена] срок завершится, настоящее число [мигрантов в США] будет составлять 18-19 млн человек. <...> Думаю, он завершит свой срок с [показателями миграции] больше, чем [население] штата Нью-Йорк: 18-19 млн человек», — сказал Трамп.

Он считает, что мигранты, которые сейчас пытаются нелегально попасть в Штаты, — это беглецы из психиатрических больниц и тюрем, а некоторых из них можно даже назвать террористами. Трамп также заявил, что, пока он занимал высокий пост в Белом доме, у США была «самая сильная граница».

До этого сообщалось, что большинство граждан США выражает поддержку возведению барьеров на границе штата Техас и Мексики, которые должны защитить американскую территорию от наплыва мигрантов.

Ранее бывший агент ФБР предупредила, что ситуация на южной границе США может стать кризисной.

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