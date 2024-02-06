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Посол объяснила причины жалоб на российских туристов на Бали

Посол Воробьева: жалобы на россиян на Бали обусловлены политической конъюнктурой

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что зачастую жалобы на российских туристов на Бали обусловлены политической конъюнктурой. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что большая часть российских туристов на Бали — законопослушные граждане, уважающие местные традиции и обычаи.

По ее словам, посольство России в Индонезии активно разъясняет россиянам, как можно и как нельзя себя вести на Бали. Воробьева отмечает, что часто туристы просто не знают местных обычаев и норм.

До этого представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал сообщал, что отказ во въезде на Бали шоумену и юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) связан с иммиграционными проблемами.

27 января Галкин говорил о срыве своего концерта в Индонезии. По словам шоумена, на Бали его не пустили из-за письма от властей России.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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