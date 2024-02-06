Депутат Государственной думы от республики Михаил Шеремет посоветовал властям Северной Ирландии проследовать по пути Крыма в вопросе воссоединения исторических землей. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил о возможном референдуме о выходе из состава Соединенного Королевства и об объединении острова в одно цельное государство.

По его словам, жителям полуострова «очень близки и понятны речи Мишель Мишель О'Нил, которые полны надежды на объединение разделенного народа».

«Уверен, что крымский референдум является демократическим примером, руководством к действию и шансом для всех разделенных, угнетенных, но не сломленных народов мира», — считает Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что жители Северной Ирландии, как и крымчане, «пронесли любовь к своей родине», сражаясь за право быть «свободными, жить мирно и счастливо». Он также напомнил, что в «2014 году Крым с честью прошел» сложный этап в своей истории, и путем плебисцита отстоял право быть в составе России.

«Северная Ирландия в вопросе воссоединения с Ирландией может последовать нашему примеру, во имя своих будущих поколений, став счастливыми людьми, с уверенностью смотрящими в завтрашний день. », — констатировал депутат.

До этого британская газета The Guardian писала, что автономное правительство Северной Ирландии соберется после двухлетнего бойкота работы его Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. По данным издания, члены правительства выберут спикера и назначат министров в исполнительную власть, что положит конец тупику, который парализовал политику в регион

Ранее националистическая партия «Шинн Фейн» впервые взяла большинство в Северной Ирландии.