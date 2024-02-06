В Казахстане выбрали кандидатуру на пост премьера

Партия «Аманат» предложила на должность премьер-министра Казахстана кандидатуру руководителя администрации президента Олжаса Бектенова. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Кандидатуру Бектенова от имени правящей партии выдвинул ее председатель Ерлан Кошанов.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе (парламенте).

5 февраля Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр, который до этого дня занимал пост первого заместителя главы правительства. Кроме того, Скляр стал вторым этнически русским политиком на этой должности.

Ранее политолог объяснил отставку правительства Казахстана.