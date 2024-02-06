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В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов Донбасса

В ЛНР нашли бумаги, говорящие о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе

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В Луганской народной республике (ЛНР) были найдены документы, свидетельствующие о намеренном уничтожении Киевом лесов Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По информации собеседника агентства, документы были найдены в прокуратуре города Северодонецка.

«Был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса. – «Газета.Ru») и летом 2020 года, и сентябрь-октябрь того же 2020 года», — поделился источник.

Отмечается, что большая часть лесов на территории Северодонецкого и Станично-Луганского районов были вырублены. Позже незаконную рубку леса и его продажу за границу скрывали с помощью пожаров, выжигая большую территорию. Некоторые свидетели сообщали о взрывах в лесах, несмотря на то, что боевые действия там на тот момент не велись, а пожарным не давали в первые сутки команду тушить ни дома, ни лес.

До этого политолог Эльвина Сеитова называла «провалом Киева» решение международного суда ООН отклонить большую часть претензий Украины к России.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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