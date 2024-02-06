Украинский омбудсмен не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом самолете Ил-76, что демонстрирует преступное безразличие властей Украины к жизням людей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, после того, как произошло «беспрецедентное по своей жестокости и циничности» уничтожение Ил-76, на борту которого находились 65 предназначенных для обмена украинских военнопленных, к ней с рядом вопросов обратился Лубинец. Москалькова подчеркнула, что тоже обратилась к нему о предоставлении информации о ракетных обстрелах в тот день Белгорода украинскими вооруженными формированиями.

Российский омбудсмен отметила, что с момента направления ее письма в Киев прошло достаточное количество времени, однако ответ на поставленный вопрос так и не поступил. Такая позиция украинский властей свидетельствует об их преступном безразличии к жизням беззащитных людей.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Из-за трагедии обмен не состоялся.

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