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В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров

NE: поведение Шойгу во время переговоров с Пекином стало сюрпризом для Китая

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с недавно назначенным главой китайского оборонного ведомства адмиралом Дун Цзюнем, и поведение российского коллеги стало сюрпризом для Пекина. Об этом сообщает NetEase (NE), публикацию перевел портал АБН24.

Издание отмечает, что в начале диалога Шойгу обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке.

В публикации утверждается, что китайскую сторону удивило приветствие российского министра. В Пекине осведомлены, что слово используется в России не так широко, как во времена Советского Союза. Издание подчеркивает, что подобное приветствие на китайском возымело сильный эффект в КНР.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду, заявил, что Россия и Китай сотрудничают в оборонной сфере по всем направлениям.

Он добавил, что рассчитывает и на дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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