На Украине подала в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Заявление от министра поступило в украинский парламент и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, рассказал спикер Рады.

Юлия Лапутина возглавляла министерство с 2020 года. Они имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ). О причинах отставки не сообщается.

5 февраля депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы согласился уйти в отставку и стать послом в Британии.

В тот же день издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. Оба увольнения уже якобы утверждены и являются вопросом времени.

В Германии ситуацию вокруг Залужного назвали хаосом.

Ранее в окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного.