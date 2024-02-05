Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине подала в отставку министр по делам ветеранов

Спикер Рады Стефанчук: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина уйдет в отставку

close
100%
Министерство по делам ветеранов Украины

На Украине подала в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Заявление от министра поступило в украинский парламент и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, рассказал спикер Рады.

Юлия Лапутина возглавляла министерство с 2020 года. Они имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ). О причинах отставки не сообщается.

5 февраля депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы согласился уйти в отставку и стать послом в Британии.

В тот же день издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. Оба увольнения уже якобы утверждены и являются вопросом времени.

В Германии ситуацию вокруг Залужного назвали хаосом.

Ранее в окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами