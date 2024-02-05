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Башара Асада позвали в Абхазию

Президента Сирии Башара Асада пригласили посетить Абхазию 29 мая 2024 года

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SANA via AP

Президента Сирии Башара Асада пригласили летом прибыть в Абхазию с официальным визитом. С таким предложением выступил посол Абхазии в ближневосточной республике Мухаммед Али, сообщает «Sputnik Абхазия».

Диалог сирийского лидера и дипломата состоялся на церемонии вручения верительных грамот.

«Абхазский дипломат передал Асаду приглашение посетить республику 29 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата выбрана специально, чтобы подчеркнуть особые отношения между странами. Именно 29 мая будет шестая годовщина признания независимости Абхазии со стороны Сирии.

Асад на церемонии рассказал о прочности отношений между Сухумом и Дамаском. Он также указал на важность их дальнейшего развития в политической, экономической и образовательной сферах.

Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году, одновременно с этим было объявлено об установлении дипломатических отношений между государствами.

В конце августа 2023 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что Абхазия и Южная Осетия, признанные Москвой независимыми республиками, могут быть присоединены к России при «наличии веских причин».

Ранее в Абхазии рассказали, когда там может появиться база российского ВМФ.

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