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Россия запросила срочное заседание в СБ ООН

Полянский: РФ запросила заседание в СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

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МИД РФ/РИА Новости

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля», — написал Полянский.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских войск по Лисичанску. В письме, которое он разослал журналистам, также говорится, что все подобные обстрелы неприемлемы, и их следует как можно скорее прекратить.

Армия Украины нанесла удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Известно о 28 летальных случаях, среди которых — глава МЧС ЛНР и два местных депутата.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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