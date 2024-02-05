Венгрия выступила против новых антироссийских санкций Евросоюза

Венгрия не видит смысла, в том чтобы ЕС вводил новые санкции против России, поскольку санкционная политика «провалилась», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что на переговорах в Брюсселе на уровне послов в минувшие выходные дни Венгрия ясно дала понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

До этого Сийярто заявил, что Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину.

Он также заявил, что Венгрию устраивает решение Евросоюза направить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд.

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии было важно создание механизма контроля за расходованием средств, направляемых Киеву, а также гарантия неприкосновенности заблокированных средств из еврофондов, причитающихся Венгрии. По словам министра, оба условия были выполнены.

Ранее Венгрия отказалась от финансирования поставок оружия Украине из «фонда мира».