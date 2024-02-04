В МИД Венгрии одобрили решение ЕС выделить €50 млрд Украине

Венгрия согласна с решением Евросоюза направить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд. С таким заявлением выступил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто в эфире местного телеканала VRT.

«Нас это устраивает», — заявил министр в ходе неформальной встречи с коллегами из стран ЕС.

Он подчеркнул, что для Венгрии было важно создание механизма контроля за расходованием средств, направляемых Киеву, а также гарантия неприкосновенности заблокированных средств из еврофондов, причитающихся Венгрии.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оба этих условия были соблюдены.

До этого все 27 стран — членов ЕС одобрили выделение Украине €50 млрд на ближайшие четыре года. Для финансирования могут использовать в том числе доходы, полученные от замороженных российских активов. Чтобы получить деньги, Украина должна выполнить несколько условий. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона. Что еще известно о пакете помощи, который так долго блокировала Венгрия, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин прокомментировал решение ЕС выделить Украине €50 млрд.