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Президент Польши отказался от заявления о принадлежности Крыма России

Президент Польши Дуда: слова о Крыме были сказаны в ходе расслабленной беседы

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Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда отказался от своих слов об исторической принадлежности Крымского полуострова РФ и пояснил, что сделал данное заявление во время «расслабленной беседы». Его слова передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Варшава все еще придерживается своей официальной позиции о необходимости вернуть Крым под контроль Киева. По его мнению, только возвращение Украины к ее международно-признанным границам позволит восстановить верховенство права на глобальной политической арене.

«Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные», — уточнил Дуда.

При этом он добавил, что в ходе разговора журналисты затронули «очень серьезную» тему о статусе Крыма. В результате президент Польши ответил на вопрос, обратившись в своих рассуждениях к разным дискуссиям по этому поводу.

В начале февраля Дуда сообщил, что не уверен в способности Украины взять полуостров под свой контроль. Тогда же глава государства назвал Крым особым местом, которое большую часть времени находилось в руках РФ.

Ранее в парламенте Польши признали историческую принадлежность Крымского полуострова РФ.

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