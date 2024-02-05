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Финляндия задумала продлить закрытие границы с Россией

Власти Финляндии намерены 8 февраля объявить о продлении закрытия границы с РФ

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Lehtikuva/Reuters

Хельсинки намерен продлить закрытие границы с Россией, власти Финляндии официально объявят о решении 8 февраля после заседания кабинета министров страны. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Решение о продлении закрытия границы будет оправдано тем, что ситуация [на контрольно-пропускных пунктах] с Россией не изменилась», — говорится в статье.

При этом источник уточнил, что на решение властей влияет не фактическое количество мигрантов, желающих получить убежище в стране. В результате закрытия пунктов они остаются на территории России.

По данным газеты, закрытие восточных границ Финляндии продлится до 11 февраля. Замглавы пограничной службы страны Марко Саарекс отмечал, что за границей в России ждут «тысячи прибывших» из разных стран, имея в виду беженцев.

При этом Ilta-Sanomat констатировала, что угроза новых попыток незаконных переходов в Финляндию со стороны мигрантов все еще существует. Пограничники страны уже несколько раз пресекали подобные действия беженцев.

Премьер Финляндии Петтери Орпо объяснял закрытие восточной границы тем, что люди хотят попасть в республику через общие с Россией КПП для нелегального пребывания.

Ранее МИД России упрекнул Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе со всем российским.

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