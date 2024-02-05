Политолог объяснил причины проблем в продвижении президентской кампании Надеждина

Выявленные Центризбиркомом нарушения в подписях за выдвижение в президенты Бориса Надеждина и возможные проблемы с его регистрацией — повод поговорить о новых закономерностях происходящего в среде несистемной оппозиции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил российский общественный и политический деятель, политолог Сергей Карнаухов.

Эксперт считает, что в свете обнаруженных ЦИК нарушений в подписях политика Бориса Надеждина стоит вспомнить распри и борьбу за лидерство между оппозиционерами Алексеем Навальным и Леонидом Волковым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов).

«Только что стало известно, что Леонид Волков выпустил книгу на немецком языке. И вот какое там интересное откровение: «Когда я уговаривал Алексея вернуться в Россию, в глубине души я знал, что он попадет в тюрьму навсегда. Я надеюсь, что Алексей тоже это знал». То есть Волков умышленно выталкивал Навального с политической арены. Ситуация с Надеждиным аналогичная», — считает Сергей Карнаухов.

Политолог убежден, что находящиеся на Западе оппозиционеры «боятся появления на политической сцене Бориса Надеждина — предсказуемого и, в целом, лояльного политического деятеля, который может забрать остатки их протестного электората».

«Поэтому, Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) и многие другие делают все возможное для недопущения выхода Надеждина в «президентскую гонку». При этом, важно также указать и на то, что еще один кандидат, Екатерина Донцова, допустила массовые нарушения по совсем другой причине, из-за полного развала в своем штабе, безалаберного отношения сотрудников к исполнению обязанностей», — добавил Карнаухов.

Он также отметил, что на «умышленные действия ряда оппозиционеров, которые могут привести к закономерному итогу», наложился и другой фактор — обнаруженные нарушения команды Надеждина при сдаче подписей.

5 февраля стало известно, что Центризбирком выявил в подписях за выдвижение в президенты Бориса Надеждина более 15% брака.