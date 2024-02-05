Запад все чаще посылает Украине сигналы о невозможности возврата территорий

Поддерживающие Украину страны Запада все чаще посылают руководству страны сигналы о том, что возвращение утраченных территорий представляется маловероятным. Об этом пишет испанское издание El País.

«Все больше голосов в Вашингтоне и в Европе предупреждают, что безопасность Украины должна быть обеспечена в долгосрочной перспективе, но в обмен на предположение, что Россия оставит за собой часть страны», — говорится в публикации.

Кроме того, длительность конфликта порождает все больше противоречий в странах Запада, особенно когда речь идет о поставках вооружений или выделении средств на эти цели. El País напоминает о конфликте на этой почве между демократами и республиканцами в США, а также об изменении позиции президента США Джо Байдена, который заявил, что Украина будет получать поддержку «как можно дольше», а не «сколько потребуется», как ранее.

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