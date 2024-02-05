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Политолог: США осознают, что не могут удерживать весь мир

Политолог Школьников: США понимают, что теряют влияние в мире

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Ahn Young-joon/AP

США осознают, что уже не могут удерживать весь мир, отдельные его части выпадают из их зоны влияния. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог и геостратег Андрей Школьников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. В Вашингтоне, по его словам, судорожно размышляют, как изменить ситуацию в свою пользу.

«Варианта два. Можно все равно пытаться сохранить территории под контролем по принципу тришкина кафтана. Но придется постоянно переключаться между разными направлениями, то тут, то там терять ресурсы и так далее. А можно принять жесткое решение и, как в свое время Римская империя, покинуть дальние провинции», — отметил Школьников.

При втором варианте, по его словам, США будут стараться вывезти с оставляемых территорий все ценное и чинить там беспорядок, чтобы никто не смог воспользоваться их слабостью.

В ночь на понедельник США и Великобритания снова атаковали объекты, контролируемые шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы) на севере Йемена, совершив 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны. Об этом сообщили представители властей в указанных провинциях.

Ранее политолог объяснил, какой будет международная политика без гегемонии США.

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