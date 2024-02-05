В окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного

Интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале летнего контрнаступления ВСУ вынудило президента Украины Владимира Зеленского убеждать западных союзников продолжать помогать Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

В публикации отмечается, что отставка Залужного может быть связана с желанием президента Украины подобрать на позицию главкому ВСУ человека, который сможет убедить государства Запада продолжить финансировать Киев.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рокировки во властных структурах Украины, в частности желание лидера страны Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, не способствуют успеху и слаженности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне украинское издание «Украинская правда» сообщало, что начальника генерального штаба украинской армии Сергея Шапталу отправят в отставку вместе с Валерием Залужным.

3 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины уже решен.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.