России необходимо преподать французам «урок вежливости». Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя вызов посла РФ в МИД Франции в связи с ликвидацией на Украине двух «гуманитарных работников». Он подчеркнул, что страна, которая посылает наемников в зону боевых действий, должна быть готова к последствиям.

«При таких демаршах французской стороне надо бы напомнить, что Франция ведет против нас гибридную войну, практически напрямую участвуя в конфликте на стороне блока НАТО», — отметил Пшеничников.

Он добавил, что называть своих наемников «гуманитарными работниками» — это стандартная практика всех западных стран, которые теряют своих граждан в зоне конфликта.

5 февраля стало известно, что посла России в Париже Алексея Мешкова собираются вызвать в министерство иностранных дел Франции на фоне ударов Вооруженных сил РФ по французским наемникам на Украине, а также из-за якобы усиления «дезинформации в отношении Франции».

До этого сообщалось, что Франция начала расследование двух летальных случаев среди своих «гуманитарных работников» на Украине.

17 января Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с Вооруженными силами республики и ее военными институтами.

Ранее во Франции призвали снять санкции с России, чтобы вернуть стране дешевый газ.