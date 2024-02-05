Названы цели приезда в Москву журналиста Такера Карлсона

Журналист и экс-ведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву с профессиональной целью, уверен политолог Евгений Минченко. По его мнению, Карлсон стремится удержать свои позиции как самого объективного, информированного и уважаемого журналиста в мире, поэтому он вполне может взять интервью у президента России Владимира Путина.

Вероятность «секретных посланий» Кремлю от экс-президента США Дональда Трампа Мильченко в беседе с НСН исключил, подчеркнув, что у журналиста с политиком не самые лучшие отношения. Политолог также напомнил, что Карлсон запустил новый проект в соцсети Илона Маска Х и «дает трибуну» всем, в отличие от мейнстримных СМИ.

«Вполне возможно, Карлсон возьмет интервью у Путина, это было бы логично, — сказал Минченко. — Но у нас, если это интервью состоится, оно не окажет большого влияния на избирательную кампанию. Рейтинги доверия Путина и так достаточно высокие. При этом в США абсолютно наплевать на Россию. У них политика сконцентрирована на внутренних вопросах».

В случае, если интервью окажется удачным и позволит развенчать какие-то стереотипы, глобально это никак не скажется на США, где сейчас намного больше актуальны проблемы миграционного кризиса, проблема с инфляцией, эпидемия наркомании и другие вопросы, убежден Мильченко.

«Вопросы России, Украины и в целом международной политики вторичны», — заключил он.

Напомним, Карлсона заметили в Москве 3 февраля и сразу предположили, что он приехал взять интервью у Путина. Сам Такер не стал опровергать эту информацию, отметив лишь, что хотел «посмотреть на то, как все устроено» в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону.