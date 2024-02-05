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Председатель и генсек ОБСЕ проигнорировали обстрел Лисичанска

ТАСС: постпредство РФ возмутило отсутствие реакции в ОБСЕ на обстрел Лисичанска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг и генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид не отреагировали на обстрел Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при организации, пишет ТАСС.

По данным представителей постпредства, в ОБСЕ таким образом обнажают свое безразличие к судьбе граждан РФ.

В постпредстве отметили, что в день обстрела Борг завершал свою поездку в Киев и Киевскую область, где встречался с украинским руководством. Россия в свою очередь возмущена, что действующий председатель ОБСЕ в ходе визита в Киев обошел вниманием преступления Украины против россиян, отметили в сообщении дипмиссии.

До этого в Красном Кресте высказались по поводу трагедии в Лисичанске. Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста заявил, что не намерен публично комментировать случаи, которые касаются боевых действий в рамках конфликта на Украине.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее в Кремле назвали чудовищным терактом удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.

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