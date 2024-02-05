Глава СЖР Соловьев оценил приезд американского журналиста Карлсона

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о готовности организовать прием американского журналиста и ведущего Такера Карлсона. Об этом сообщает ТАСС.

«С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — сказал Соловьев.

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Впоследствии его увидели завтракающим в одном из московских отелей. Предполагается, что Карлсон мог приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, так как журналист еще в прошлом году публично высказывал такое желание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

В США Такер Карлсон известен своим провокационными высказываниями. Например, в январе он заявлял, что помощь Соединенных штатов властям Украины сотрет с лица Земли эту страну.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».