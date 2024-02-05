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Стало известно, кто будет исполнять обязанности премьер-министра Казахстана

Исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана станет Роман Скляр

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Алексей Даничев/РИА Новости

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр будет временно исполнять обязанности главы правительства страны. Об этом говорится в указе на сайте президента республики.

«Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», — говорится в документе.

Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Других деталей решения о назначении Скляра не приводится.

С 11 января 2022 года премьер-министром Казахстана являлся Алихан Смаилов.

5 февраля президент Казахстана отправил правительство страны в отставку, после отставки кабмина министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. О причинах решения президента Казахстана не сообщается.

До этого Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС).

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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