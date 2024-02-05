Депутату Рады Шуфричу продлили арест по делу о госизмене

Депутату Верховной рады Нестору Шуфричу, обвиняемому на Украине в государственной измене, продлили содержание под стражей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

«Печерский суд Киева продлил содержание под стражей нардепу Нестору Шуфричу до 15 марта», — говорится в сообщении со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

Защита Шуфрича намерена подать апелляцию на решение суда.

Нестор Шуфрич был арестован судом 15 сентября 2023 года после того, как Служба безопасности Украины заявила о том, что его подозревают в госизмене. В СБУ указали, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

20 сентября Шуфрича отстранили от должности председателя комитета по свободе слова Рады.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее батальон теробороны Украины задержал депутата Рады Шуфрича за то, что он якобы фотографировал позиции.