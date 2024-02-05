Лукашенко мечтает съездить на Камчатку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желает улететь на Камчатку, и назвал посещение этого края своей мечтой. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым в Минске, сообщает «Белта».

«Камчатский край — это ведь мечта любого путешественника. В том числе и моя», — отметил он.

По словам белорусского лидера, он надеется выделить время, чтобы лично посетить российский регион.

«Если вы против не будете, то когда-нибудь я найду время с тем, чтобы побывать там у вас», — добавил президент, обращаясь к губернатору.

При этом Лукашенко высказался за развитие взаимодействия в туристической сфере между Белоруссией и Камчатским краем.

«Если будет желание «приземлиться» людям из Камчатского края в Беларуси — с большим удовольствием будем вас принимать», — уточнил он.

Губернатор Камчатского края позже подтвердил РИА Новости, что пригласил главу Белоруссии посетить регион во время одного из следующих визитов в Россию.

Ранее Россия и Белоруссия отказались от общей валюты.