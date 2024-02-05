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В Польше прокомментировали сообщение о возможных военных действиях на границе

Минобороны Польши: сообщения о военных действиях не несут угрозы гражданам

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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польских граждан призвали не беспокоиться из-за сообщений о незапланированных военных мероприятиях в восточной части воздушного пространства страны. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

«Такие сообщения появляются, когда существует увеличенное число полетов военной авиации. И если речь идет о [распространенном ранее] коммюнике, можно сказать, что Польша находится в безопасности».

4 февраля польское агентство аэронавигации опубликовало сообщение, в котором содержалось предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями на территории страны. Согласно опубликованной карте, ограничения вводятся на территории вдоль восточной границы страны на глубину до нескольких сотен километров, включая Варшаву. В агентстве отметили, что предупреждение связано с вероятными военными действиями и необходимостью обеспечения безопасности государства.

Ранее сообщалось, что граждане Польши не против использования ПВО НАТО на западе Украины.

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