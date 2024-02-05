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Политолог предрек США судьбу Римской империи

Политолог Школьников: США повторяют судьбу Римской империи

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Антон Денисов/РИА Новости

США повторяют судьбу Римской империи, теряя влияние в дальних провинциях. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог и геостратег Андрей Школьников. Он напомнил, что Вашингтон пытается вести сразу несколько конфликтов, которые разгораются против его воли, включая кампании в Сирии и Ираке.

«А причина проблем у США, а точнее всего объединенного Запада вплоть до кластера транснациональных корпораций не в том, что они увязли в конфликтах, а в том, что они слабеют. То есть гегемон надорвался, он уже плохо контролирует происходящее. И мы сейчас наблюдаем последствия этой слабости», — отметил Школьников.

По его словам, США осознают, что уже не могут удерживать весь мир, отдельные его части выпадают из их зоны влияния.

До этого профессор Американского университета Антон Федяшин написал в своей статье для журнала National Interest, что «морализаторская» политика США привела к упадку влияния страны и даже может привести к потере союза с Израилем.

Также эксперт указал на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого США отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. По его словам, одним из проявлений новой тенденции стало активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение экономического сообщества БРИКС также является «предвестником» многополярного мира, подчеркнул Федяшин.

Ранее в Совфеде заявили об изоляции США в ООН.

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