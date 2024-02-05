Еврокомиссия выделит почти 4 млн евро на «на подготовку к кризисам» в Южной Азии

Еврокомиссия направит помощь в виде гранта жителям Южной Азии и Мьянмы для финансирования мер «по предотвращению конфликтов» и подготовки к кризисам. На проект, к участию в котором планируется привлечь молодежь, выделят почти 4 млн евро, выяснил RT, изучив соответствующие документы.

Целью проведения конкурса называется задача укрепить потенциал субъектов гражданского общества внутри стран, уделяя при этом особое внимание молодежи. Грант разделен на следующие части: 1,3 млн евро ЕК направит на инициативы в Шри-Ланке и на Мальдивах и еще 2,6 млн евро — в Бангладеше, Мьянме и Непале.

Выбор стран в документах объяснили тем, что они испытывают на себе влияние кризисов на региональном уровне, в том числе — гонения представителей народа рохинджа и конфликты в Мьянме.

Подобными грантами Запад стремится создать для себя рычаги влияния в азиатских странах, убежден эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Запад хочет, чтобы были люди, которые будут создавать нужный контент, нужную картинку и будут служить макетом, базой для объединения всех сил, выступающих за увеличение влияния Запада и против нынешней власти в Мьянме», — пояснил он.

Напомним, подобные гранты Еврокомиссия выделяла также для усиления потенциала гражданского общества в Грузии, «стратегическое информирование» албанцев о ЕС, развитие демократии в странах Латинской Америки.

Ранее ЕК представила новые меры по усилению экономической безопасности ЕС.