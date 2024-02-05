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ХАМАС отказался поддерживать соглашение о перемирии в секторе Газа

ХАМАС не согласился с подготовленным в Париже проектом соглашения о перемирии

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Yousef Masoud/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было обговорено на переговорах в Париже. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По словам собеседника канала, парижское соглашение касалось обмена пленными и заложниками, но в нем ничего не говорилось о прекращении огня и вывода израильских войск из сектора Газа, в то время как ХАМАС выделяет эти вопросы как ключевые.

По данным Al Mayadeen, в соглашении также нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.

В феврале в Каире состоится новая встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран, там глубоко и всесторонне обсудят проблему вокруг Газы. С итогами встречи ознакомят ХАМАС, после чего будет дан окончательный ответ.

В переговорах в Париже принимали участие представители Египта, Катара, Израиля и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее ХАМАС потребовал обменять 3000 заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев на 36 пленных, удерживаемых в секторе Газа.

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